Fiorentina: restano critiche le condizioni di Joe Barone – Il direttore generale della Fiorentina è stato colpito da un grave malore prima della partita di ieri contro l’Atalanta a Bergamo.

Restano critiche le condizioni di Joe Barone, il dg della Fiorentina ricoverato d’urgenza ieri al San Raffaele dopo un malore. Lo rende noto la stessa societa’ viola, che sottolinea come dopo l’arresto cardiaco avvenuto nel ritiro della squadra a Bergamo Barone “rimane ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni cliniche critiche”, e le sue “funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale”. “Ogni previsione prognostica è attualmente fuori luogo”, conclude la Fiorentina.

“La famiglia Barone, la famiglia Commisso e tutta la Fiorentina – prosegue il comunicato della societa’ viola – ringraziano il San Raffaele e tutta l’equipe del Professor Zangrillo per l’operato che è stato messo in atto fin dal primo momento”

Barone ha accusato il malore ieri poco prima della partita contro l’Atalanta – poi sospeso – e successivamente operato all’ospedale San Raffaele di Milano. Poco dopo le 11 di questa mattina ha varcato l’ingresso dell’ospedale anche Alessandro Moggi, manager tra gli altri del giocatore viola Nico Gonzales, giunto in ospedale per sincerarsi delle condizioni del direttore generale della Fiorentina, che in mattinata ha ricevuto la visita dei 4 figli, appositamente giunti dagli Stati Uniti. Da ieri, all’ospedale milanese, è presente il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè.

“Forza Joe, la sua grinta e la sua determinazione in questo caso la deve mettere al servizio di sé stesso, e noi gli siamo vicini perché possa ristabilirsi al più presto”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani rispetto alle condizioni di salute di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina.

“Mi sembra che sia un dato positivo il fatto che Joe Barone abbia passato la notte, con condizioni che coloro che lo hanno operato definiscono di stabilità – ha aggiunto Giani -. Quando ci sono queste patologie la prima notte è quella più critica. Quindi io ritengo che si sia intervenuti nel momento giusto con un’operazione al cuore e che si possa vedere un moderato ottimismo rispetto al futuro”.