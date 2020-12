“Seattle, la città, la musica, le storie” intervista alla autrice

Davide Agazzi ha intervistato Valeria Sgarella autrice del nuovo libro “Seattle, la città, la musica, le storie” (Odoya edizioni). Ascolta!

Una storia molto nota, raccontata da un punto di vista peculiare, è questo, in sintesi, lo spirito di ‘Seattle, la città, la musica, le storie’ (Odoya Edizioni). Nuovo libro di Valeria Sgarella che racconta quale sia lo stato attuale della città dopo lo spegnimento dei riflettori dei grandi media una volta esplosa la bolla artistica del grunge. Questo avamposto di provincia, da anni all’ombra delle grandi metropoli New York e Los Angeles, è oggi sede di alcune delle più grandi multinazionali come Microsoft, Starbucks ed ora anche Amazon. Non una storia del grunge, ma una sorta di guida turistica rock n roll che puzza di birra e chitarroni. Deiv Agazzi l’ha intervistata.