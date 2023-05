Scuolabus esce di strada, feriti l’autista e i ragazzi

Paura per una scolaresca in provincia di Massa Carrara. Uno scuolabus è rimasto coinvolto in un incidente ed è uscito di di strada a Pontremoli. Secondo le prime informazioni a bordo c’erano una ventina di bambini e ci sarebbero dei feriti.

Sul luogo dell’incidente dello scuolabus, avvenuto sulla strada provinciale 37, stanno già operando diverse squadre e gli elicotteri dei Vigili del Fuoco.

Dei 20 passeggeri dello scuolabus uscito fuori strada in provincia di Massa Carrara, in località Tecchia Rossa, tra Pontremoli e Zeri, 19 sono già tutti fuori dal veicolo, una persona è invece incastrata. Tra i 19 alcuni avrebbero contusioni. E quanto si apprende da soccorritori. Sul posto, oltre ai sanitari e ai vigili del fuoco, inviati anche 2 elicotteri dei pompieri e l’elisoccorso.

La persona rimasta incastrata nello scuolabus finito fuori strada tra Pontremoli e Zeri, in provincia di Massa Carrara, sarebbe l’autista. Il conducente è stato da poco estratto e sarebbe cosciente. Lo rivela Autolinee toscane, l’azienda di trasporti proprietaria del bus. Il mezzo coinvolto, è stato precisato da At, è un bus della linea extraurbana che serve anche studenti delle scuole della zona.

Lo scuolabus è finito fuori strada scivolando lungo una scarpata e fermandosi a circa 400 metri più sotto rispetto alla sede stradale: gli alberi avrebbero contribuito a rallentarne la discesa. Tranne una donna, gli altri passeggeri sono tutti ragazzi delle superiori che da Pontremoli stavano rientrando a casa dopo la scuola. L’autobus, intorno alle 13.30, arrivato in località Tecchia Rossa, per cause in corso di accertamento, all’altezza di un tornante, è finito fuori strada. Tra le ipotesi al vaglio che l’autista possa essere stato accecato dal sole.

Due ragazzi di 16 anni a bordo dello scuolabus sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Lo rende noto il 118 spiegando che uno dei due giovani è stato portato in elisoccorso all’ospedale di Cisanello a Pisa per trauma cranico; l’altro, in codice rosso solo per dinamica, è stato trasferito all’ospedale di Pontremoli. Ci sono poi 3 codici gialli: due sono stati portati all’ospedale Apuane, 1 all’ospedale di Pontremoli. Infine, si sono registrati 15 codici verdi: 14 sono stati portati a Pontremoli, 1 all’ospedale Apuane di Massa.