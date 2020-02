Scuola Normale: nessun caso di Coronavirus tra i propri studenti di Firenze

La Scuola Normale ha informato che quattro studenti della Classe di Scienze Politiche e Sociali, che ha sede a Firenze, sono stati sottoposti al test del tampone faringeo per accertare la presenza o meno di Coronavirus. Tutti e quattro gli studenti sono risultati negativi al test.

È stata la Direzione della Scuola Normale, con vari messaggi inviati a tutte le componenti accademiche e al personale a partire da sabato scorso, ad invitare tutti ad adottare le misure precauzionali previste dalle direttive ministeriali, e a segnalare eventuali casi di soggiorno o transito nelle zone ritenute focolai del virus, fornendo un apposito servizio di informazione.

Gli studenti di Firenze, che rientravano nella casistica a rischio, hanno deciso in via precauzionale di sottoporsi al test, e sono stati seguiti nel percorso che li ha condotti all’unità ospedaliera.

La Preside della Classe di Scienze Politiche e Sociali, prof.ssa Donatella Della Porta, ha inviato questa mattina a tutti gli allievi, professori, ricercatori e al personale dell’istituto fiorentino un messaggio di rassicurazione: “Non ci sono casi sospetti di Coronavirus – scrive la prof.ssa Donatella Della Porta – presso la nostra Facoltà. Per una precauzione estrema quattro studenti hanno fatto alcuni esami medici che hanno confermato che non hanno Coronavirus. Nessuno è in quarantena”.