Scuola, Firenze: lunedì prima campanella per 32mila bambini

Sono oltre 32mila i bambini e le bambine che frequenteranno, nel nuovo anno scolastico, le scuole dell’infanzia e dell’obbligo di Firenze. Questa è la fotografia che la direzione Istruzione del Comune di Firenze, in attesa della prima campanella che suonerà lunedì 16 settembre, ha fatto agli iscritti alle scuole comunali di Firenze.

”L’inizio della scuola è un momento importante, e l’amministrazione comunale ha lavorato per far trovare agli alunni, agli insegnanti e a tutti coloro che lavorano nelle scuole strutture rinnovate, più efficienti e più belle” ha detto l’assessore all’educazione Sara Funaro, che lunedì sarà insieme al sindaco Nardella a tagliare il nastro alla nuova scuola Dino Compagni a Campo di Marte. ”Auguro a tutti un buon anno scolastico, e ricordo agli alunni e alle loro famiglie che abbiamo lavorato anche per garantire servizi educativi più ricchi, più inclusivi e più vicini alle esigenze dei bambini”.

Gli iscritti (ancora non definitivi) sono 32.393 (lo scorso anno erano 32.819), 16.872 maschi e 15.521 femmine. I bambini con cittadinanza non italiana sono 6.383 (pari al 19% del totale). In dettaglio, alle scuole dell’infanzia gli iscritti sono 7.864, a quelle primarie 15.090, a quelle secondarie di primo grado 9.439.

Asili nido – Le strutture educative sono 68 delle quali 30 a gestione diretta. L’offerta complessiva è di 2.495 posti (1.376 a gestione diretta e 1.119 a gestione indiretta). I posti nido nelle strutture private accreditate sono 1.432. I buoni di servizio erogati

sono 484. Quanto alla riduzione tariffaria, da febbraio a luglio di quest’anno le famiglie beneficiarie in media, mensilmente, sono 1.725 (lo scorso anno erano 1.690). L’investimento del Comune è di 12.500.000 di euro (lo scorso anno erano 9 milioni). I bambini in lista d’attesa a fine agosto (i numeri definitivi arrivano solo dopo

le riassegnazioni di questi giorni) erano 340.

Scuola dell’infanzia comunale – 28 plessi scolastici con 98 sezioni eterogenee per età. 132 sono i docenti, dei quali 32 impegnati nel sostegno (erano 21 lo scorso anno). Le sezioni appaltate sono 96.

L’investimento del Comune e di circa 3 milioni e duecentomila euro.

Refezione scolastica – Il servizio mensa del Comune, organizzato su 15 centri di cottura in appalto, prepara e distribuisce mediamente 20mila pasti al giorno. Il servizio (al quale al momento sono iscritti 19.538 bambini) è garantito nelle scuole comunali, statali e anche alle private paritarie che decidono di servirsene. Quest’anno il menù avrà

dei cambiamenti sia nelle grammature che nei piatti offerti agli studenti. L’investimento dell’Amministrazione è di circa 15milioni di euro.

Trasporto scolastico – Sono iscritti 830 alunni. L’investimento è di 299mila euro per l’appalto dei mezzi e 294mila per l’accompagnamento.

Trasporto alunni con disabilità – Il servizio di trasporto per alunni e studenti disabili (71 in totale) vede un investimento complessivo di oltre 260mila euro per l’appalto degli automezzi (11 mezzi) e di quasi 215mila euro per l’accompagnamento.

Servizi pre e post scuola – Al servizio si sono iscritti 2.585 alunni, per un investimento di 600mila euro.

Cedole librarie – L’Amministrazione assegna le cosiddette ‘cedole librarie’, attraverso le istituzioni scolastiche, agli alunni che frequentano la scuola primaria per acquisto libri di

testo. L’investimento previsto per quest’anno scolastico è pari a 529mila euro.

Interventi per il diritto allo studio – Il Comune di Firenze, sulla base degli indirizzi regionali per il diritto allo Studio, pubblica ogni anno il bando per erogare un aiuto economico unico denominata ”pacchetto Scuola” finalizzata a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica e a contrastare l’abbandono scolastico. Le

domande presentate sono state complessivamente 2.662, tutte ammesse

con riserva tranne 139 non ammesse.