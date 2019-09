Giovane cade da spalletta sull’Arno a Pisa, è grave

Un 25enne di Viareggio (Lucca) è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Pisa dopo essere precipitato da un’altezza di almeno sette metri mentre si trovava su una delle spallette di lungarno Pacinotti, nel centro storico pisano.

Sull’episodio, avvenuto intorno alle 3.30, indaga la polizia. Secondo una prima ricostruzione il giovane, che era in compagnia di altri amici, avrebbe perso l’equilibrio dopo avere bevuto troppo.

Il 25enne è stato soccorso dai vigili del fuoco: stabilizzato su una barella è stato poi affidato al personale sanitario del 118 che lo ha trasferito in ospedale in codice rosso. Il giovane è finito sulla massicciata in cemento sotto la spalletta, sbattendo violentemente il capo e procurandosi un grave trauma facciale.