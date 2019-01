Scuola di Musica Fiesole: rassicurazione ministro su Ogi

Da una nota della Fondazione Scuola di musica di Fiesole Onlus è emersa la rassicurazione del ministro Bonisoli sulla questione del finanziamento dell’orchestra da parte del Mibac

Il ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli ha contattato la Scuola di musica di Fiesole al fine di “rassicurare la Fondazione in merito alla questione relativa al finanziamento dell’Orchestra giovanile italiana da parte del Mibac. Il titolare del dicastero si è impegnato a sostenere le attività formative dell’Ogi, a fronte della presentazione da parte della Scuola di un progetto complessivo per il biennio 2019-2020”. E’ quanto spiega in una nota la Fondazione Scuola di musica di Fiesole Onlus.

“Al termine della cordiale conversazione, il ministro – si legge ancora nella nota della Fondazione – ha accolto l’invito della presidente Anna Ravoni a recarsi alla Scuola nel prossimo mese di febbraio per presenziare all’inaugurazione dello Stipo, l’immobile attiguo alla storica sede recentemente ristrutturato allo scopo di ampliare gli spazi necessari alle attività di fila e di orchestra”.