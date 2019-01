Filcams Cgil: “Salviamo le Giubbe Rosse”

Firenze, venerdì mattina, in piazza della Repubblica, davanti al Caffè delle Giubbe Rosse, si è svolto un presidio a cui hanno partecipato i lavoratori dello storico caffè, la Filcams Cgil e i delegati di altre attività fiorentine.

Nell’occasione, “per salvare un pezzo di storia della città”, è stato presentato un appello al mondo imprenditoriale (già inviato a Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confindustria) ed è stata annunciata una petizione per salvare le Giubbe Rosse su change.org.

“Il Caffè delle Giubbe Rosse – si legge nell’appello della Filcams Cgil Firenze – è un simbolo storico e culturale di Firenze.

Il suo nome deriva dalle divise che indossavano i camerieri secondo la moda del momento in voga in Austria nei locali, scelte dai proprietari tedeschi, i fratelli Reininghaus, che lo aprirono alla fine dell’Ottocento.

Questo caffè fu frequentato dalla ‘intellighenzia’ fiorentina, italiana nonché europea e segnatamente dagli esponenti del futurismo (movimento letterario) e non soltanto nel campo della cultura. Tuttavia, fu anche un punto di ritrovo per i fiorentini e soprattutto un simbolo della città.

Oggi, per effetto della dichiarazione di fallimento del tribunale di Firenze, a seguito di una gestione non efficace ed efficiente che ha prodotto un’entità di debiti rilevanti, il Caffè delle Giubbe Rosse rischia di chiudere e con esso si rischia di perdere un pezzo della storia di Firenze, della città tutta.

Non possiamo pensare Firenze, piazza della Repubblica senza il Caffè delle Giubbe Rosse. Ci permettiamo, senza esagerare, di sostenere che sarebbe come se a Firenze non avessimo più il Ponte Vecchio.

Per questo la Filcams Cgil Firenze, categoria sindacale del commercio turismo e servizi, fa un appello alla imprenditoria fiorentina, toscana, italiana affinché si possa intervenire con investimento per rilanciare il caffè e mantenere in vita un pezzo importante della storia di Firenze e dell’Italia, rilanciando sviluppo e occupazione. Ti invitiamo a sottoscrivere questo appello.

Gimmy Tranquillo ha intervistato Rosa Anna Lombardo della Filcams CGIL Firenze, un paio di lavoratori e Martino Smalzi per 23 anni gestore delle Giubbe Rosse: