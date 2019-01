Comunali Firenze: Bussolin, abbiamo candidato civico

Federico Bussolin, commisario della Lega a Firenze, afferma che ci sarà il candidato sindaco del centrodestra per le amministrative di quest’anno

Per Firenze “c’è il candidato sindaco” del centrodestra per le elezioni amministrative di quest’anno: lo ha affermato Federico Bussolin, commissario della Lega a Firenze, che ha parlato di un “candidato civico”, ma non ne ha rivelato ancora il nome ai giornalisti, parlando in occasione di un’iniziativa in piazza Gavinana contro il progetto di tramvia per Bagno a Ripoli, e spiegando che della questione della tramvia ha parlato proprio col candidato in questione.

“Nei prossimi giorni – ha aggiunto Bussolin – il candidato sindaco dovrà approvare quelli che sono i tratti fondamentali della Lega a livello nazionale, e quindi poi avere la sicurezza che verranno tradotti a livello locale. La questione di base è che il candidato civico da noi individuato riuscirà a tradurre la questione del governo della Lega a Roma, ma soprattutto il malcontento dei cittadini: detto questo, poi l’ultima parola spetta a Salvini”.

“Siamo favorevoli allo sviluppo aeroportuale di Firenze: è strategico, importante, fondamentale, e sono contento che Salvini la pensi in questo modo” ha affermato Federico Bussolin.

“Noi stiamo aspettando il risultato della conferenza dei servizi – ha spiegato – e da lì poi sul Masterplan prenderemo atto, ma a conti fatti sì, siamo d’accordo”. Bussolin ha sottolineato che “la posizione della Lega di Firenze è stata espressa anche in Consiglio regionale di recente: quello che Ceccardi ha affermato, e che è stato poi ribadito in Consiglio regionale, è che il primato in quanto aeroporto internazionale ce l’ha il Galilei di Pisa, e va bene. Quello che poi interessa a noi è avere uno scalo aeroportuale che non si fermi allo stato attuale”.