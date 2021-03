Scuola: da Toscana libro insegna tecniche per lettura ad alta voce

Fornirà indicazioni operative utili a rendere il più efficace possibile la pratica della lettura ad alta voce nelle strutture educative che si occupano di bambine e bambini fino ai 6 anni

A due anni dal lancio dell’iniziativa ‘Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza’, ora arriva il libro con i suggerimenti su come leggere a voce alta nelle strutture educative che si occupano di bambine e bambini fino ai 6 anni. Il volume, dal titolo ‘Tecniche per la lettura ad alta voce – 27 suggerimenti per la fascia 0-6 anni’, curato da Federico Batini e Simone Giusti, è edito da Franco Angeli e pubblicato in open access con download gratuito. Il progetto della Toscana, presentato oggi, intende diffondere e promuovere la lettura ad alta voce nelle scuole. Nel 2019 la Regione Toscana ha infatti deciso di caratterizzare l’offerta formativa di tutto il sistema educativo e di istruzione con una pratica didattica quotidiana, strutturata, progressiva e permanente: l’introduzione dell’ora di ascolto della lettura ad alta voce di fiction narrativa ad opera delle educatrici, degli educatori e degli insegnanti. Il libro, nato da questa iniziativa, è frutto di un lavoro di ricerca che ha esplorato la bibliografia specialistica e i siti internet dedicati alla lettura ad alta voce e che ha coinvolto, tramite interviste, educatrici dei nidi e docenti delle scuole dell’infanzia delle 35 zone dell’educazione e dell’istruzione della Regione Toscana. “Leggere: Forte! è per noi un fiore all’occhiello delle politiche educative e scolastiche – ha detto l’assessore regionale all’istruzione, Alessandra Nardini – è un intervento sul quale puntiamo molto per promuovere il successo scolastico delle nostre studentesse e dei nostri studenti”. “Oggi – ha aggiunto Nardini – siamo dunque davvero orgogliosi di presentare questo volume che pensiamo possa agevolare l’implementazione della pratica della lettura ad alta voce nei nidi e nelle scuole dell’infanzia toscane”.