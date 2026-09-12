Scuola: a Firenze e provincia 42.200 iscritti alle medie superiori

La Città Metropolitana ha effettuato interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria durante il periodo di interruzione della didattica in alcuni dei 40 istituti secondari di secondo grado. “Il primo giorno di scuola alle superiori è difficilmente si dimentica” dice in un messaggio Sara Funaro, sindaca della Città metropolitana .

Riparte la scuola. Gli studenti che si sono iscritti per l’anno scolastico 2026/2027 alle scuole superiori nel territorio della metrocittà sono 42.200, la cui fetta principale si concentra in istituti del territorio del Comune di Firenze con ben 24.213 alunni. Il 15 settembre suona la campanella nelle scuole.

Tra gli interventi effettuati dalla Città Metrpolitana questi spiccano i due nuovi blocchi dell’Iss ‘Galileo-Ferraris’ di Empoli per un investimento complessivo di 3,6 milioni di euro. A Firenze si è invece concluso l’intervento per l’adeguamento sismico del Leonardo da Vinci (investimento da 5,4 milioni di euro), così come è terminato lo stesso tipo di intervento al Fermi, a Empoli (investimento da 6,8 milioni).

“Il primo giorno di scuola alle superiori è difficilmente si dimentica – spiega Sara Funaro, sindaca della Città metropolitana – Alle studentesse e agli studenti che iniziano un nuovo capitolo voglio dire di vivere questi anni fino in fondo: non solo per quello che impareranno sui libri, ma per le persone che incontreranno, le amicizie che nasceranno, le passioni che scopriranno e anche gli errori che inevitabilmente faranno. Perché la scuola è molto più di uno spazio di apprendimento: è uno dei luoghi fondamentali in cui si cresce, si impara a stare insieme, a confrontarsi con chi è diverso da noi, a farsi domande, a sviluppare senso critico e, poco alla volta, a capire chi si vuole diventare”.

“Il valore della scuola è proprio qui: nell’educazione e nella possibilità che offre a ciascuno di costruire il proprio futuro – aggiunge Funaro – Per questo investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra città e della nostra società”. (ANSA).