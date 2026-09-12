Empoli: devasta l’esterno del circolo Arci, gestori si barricano

E’ accaduto al circolo Arci di Santa Maria a Empoli (Firenze), in via Livornese. I fatti risalgono alla notte di giovedì. L’uomo, straniero, ha anche lanciato i detriti delle fioriere in strada, creando pericoli per le auto in transito. I gestori si sono barricati nel locale e hanno chiesto l’intervento dei carabinieri

Un giovane ha dato in escandescenze di fronte al circolo Arci di Santa Maria a Empoli (Firenze), in via Livornese, urlando e distruggendo senza motivo diverse fioriere in cemento. L’uomo, straniero, ha anche lanciato i detriti delle fioriere in strada, creando pericoli per le auto in transito. I gestori si sono barricati nel locale e hanno chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno cercato di riportare l’uomo alla calma, ma questo ha mantenuto un atteggiamento ostile, con insulti e sputi verso i militari.

L’uomo è stato immobilizzato, non ci sono stati feriti. I fatti risalgono alla notte di giovedì. Lo straniero è stato denunciato a piede libero per danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale.

A rendere noti i fatti è stato il circolo Arci di Santa Maria che fa un appello: “Fatti di questo genere non rappresentano soltanto un danno materiale e d’immagine, ma incidono negativamente sulla percezione di sicurezza e rendono più difficoltosa la convivenza nella comunità. Occorrono maggiore attenzione, controlli mirati e una presenza costante sul territorio per scongiurare il ripetersi di simili episodi. Al contempo, si ribadisce l’importanza di un impegno collettivo e di una rete di solidarietà e supporto che sappia coniugare la tutela dell’ordine pubblico con la presa in carico delle situazioni di profondo disagio sociale”.