Scoperta banda specializzata in furti in case, base operativa in B&B a Follonica

Scoperta banda specializzata in furti in casa. Fermati in 4 in bed and breakfast di Follonica, usato come base operativa.

Quattro persone sono state fermate dai carabinieri del nucleo operativo di Firenze supportati dai militari della compagnia di Follonica (Grosseto), accusati di far parte di una banda specializzata in furti in abitazione. I quattro, tutti italiani di età compresa fra i 35 e i 53 anni, sono stati bloccati sabato scorso dai militari che hanno fatto irruzione all’interno di un bed & breakfast di Follonica, scelto dalla presunta banda come base operativa per i colpi in Toscana.

I quattro sono sottoposti a fermo di indiziato di delitto. Le indagini, coordinate dalla procura di Firenze, sono partite in seguito a un furto in abitazione avvenuto a Fiesole (Firenze) nell’ottobre scorso, poi ricollegato a fatti analoghi, tutti commessi con suv di grossa cilindrata con targhe clonate. Costante il modus operandi: gli esecutori materiali dei colpi venivano fatti scendere in strade isolate, mentre il complice li attendeva alla guida, con il motore acceso, mantenendosi in costante contatto con loro per avvisarli dell’eventuale arrivo di pattuglie. Il gruppo entrava nelle case con arnesi da scasso, martelli di grosso calibro, piedi di porco, ma anche asce, cacciavite e flessibili. Al momento del fermo, i militari hanno recuperato parte della refurtiva degli ultimi furti, messi a segno nei giorni scorsi in vari comuni della provincia fiorentina, Impruneta, Strada in Chianti (Greve), Scandicci, Bagno a Ripoli e Cerreto Guidi, così come a Collesalvetti (Livorno) e Prato. I quattro uomini sono stati accompagnati in carcere, a Sollicciano e Grosseto. Il gip del tribunale di Grosseto ha convalidato i fermi e ha applicato per tutti la misura della custodia cautelare in carcere.