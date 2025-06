Scontro sulla Senese Aretina, 2 donne ferite e strada chiusa

È di due donne ferite, di cui una in gravi condizioni, il bilancio di uno scontro fra due auto nel pomeriggio sulla strada statale 73, tra Pieve al Toppo e Ripa dell’Olmo, a Civitella in Val di Chiana (Arezzo). La statale è stata chiusa in quel tratto.

L’allarme è scattato dopo le 15 e il 118 ha attivato i soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Bianca, una da Monte San Savino e una da Arezzo, l’auto infermierizzata di Arezzo, l’elisoccorso Pegaso 3, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Una donna di 50 anni è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale fiorentino di Careggi. L’altra persona coinvolta, una giovane di 24 anni, è stata trasferita all’ospedale San Donato di Arezzo, da dove sarà successivamente trasportata con l’elisoccorso Pegaso in un centro specializzato.

A causa dell’incidente, la Ss 73 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata. E’ in corso la ricostruzione della dinamica da parte delle forze dell’ordine.