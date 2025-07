Scontro moto-auto a Calenzano, morto poliziotto

Un agente della Questura di Firenze è morto in uno scontro tra la moto su cui viaggiava e un’auto avvenuto nei pressi di Calenzano. Ferita la compagna che viaggiava con lui. Il conducente dell’auto è risultato positivo all’alcol test.

Un uomo di 59 anni, agente della questura di Firenze in servizio all’ufficio immigrazione, è morto, e una donna di 56 anni che era con lui, sua collega presso lo stesso ufficio, è rimasta ferita, nello scontro tra la moto su cui viaggiavano e un’auto, avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale per Barberino a Calenzano (Firenze).

Sul posto il 118 e i carabinieri. Per cause ancora da chiarire la moto con a bordo i due, conviventi e agenti, si è scontrata frontalmente con un’autovettura, una Fiat Panda, il cui conducente è risultato positivo all’alcol test. Il 59enne, che era alla guida, è morto sul colpo mentre la donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Careggi, ed è ricoverata in prognosi riservata. Ha riportato anche la rottura del femore. La salma del 59enne è stata portata a medicina legale per l’autopsia.

Secondo quanto appreso, il conducente della Panda, in sorpasso in discesa in una strada con curve ha impattato contro la moto che proveniva in direzione opposta, in salita. Sottoposto ad alcoltest, il conducente dell’auto è risultato positivo (0,87) e gli è stata contestata la guida sotto effetto di alcol. E’ stato trasportato presso l’ospedale di Prato per esami tossicologici, ai quali ha acconsentito.