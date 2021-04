🎧 "200 persone in fila per 4 ore all'ufficio immigrazione senza distanziamento" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:59 Share Share Link Embed

In Via della Fortezza 17 di Firenze: le denunce relative alla gestione degli assembramenti anti-covid davanti all’ufficio immigrazione stamattina

Un centinaio di persone in fila per oltre quattro ore davanti all’ufficio immigrazione di Firenze senza distanziamento sociale. Era questa la situazione in Via della Fortezza 17, dove stamani la lunga fila raggiungeva l’angolo della strada circostante. Un centinaio di persone in fila per varie ore senza una gestione degli assembramenti all’entrata.

“Stamani c’erano oltre 200 persone, la fila arrivava fino a dietro l’angolo della strada senza nessun distanziamento e senza la possibilità di usare i servizi igienici”, denuncia Hailey Hodge, insegnante di arte statunitense che vive a Firenze da oltre quattro anni. “Due volte all’anno vengo all’ufficio immigrazione: stamani sono arrivata alle 7 ho aspettato in fila per tre ore e mezzo”, conclude Hodge.

Tra le persone in attesa anche Youssef che è venuto con sua moglie e la bambina nel passeggino. “Il mio appuntamento è alle 10.10 però mi hanno detto che entrerò alle 14. Se ci fosse il rispetto delle distanze la fila arriverebbe alla stazione”.

Come Youssef, anche Sefard studente dell’Università di Firenze di origine iraniana racconta i disservizi nella gestione davanti all’ufficio di Via della Fortezza 17 a Firenze “Avevo un appuntamento alle 10.30 però devo aspettare in fila senza distanziamento”, continua Sefard, “Mi hanno detto che dovrò entrare alle 14, dopo 4 ore senza distanziamento”.

In podcast le voci di alcune delle persone in fila raccolte da Monica Pelliccia.