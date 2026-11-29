Scontri tra tifosi in A1: l’autostrada è stata chiusa in corsia sud in provincia di Firenze, tra il bivio A1-Variante e il casello di Calenzano, per circa tre quarti d’ora venendo riaperta intorno alle 20:45, cinque i km di coda.

Da quanto spiegato dalla polizia a fronteggiarsi, dopo l’area di servizio Bisenzio, tifosi della Fiorentina e del Napoli: non ancora chiaro cosa è accaduto, ci sarebbe stato il lancio di petardi e fumogeni e un’auto sarebbe andata a fuoco. Alle forze dell’ordine non risultano feriti. Il 21 novembre in A1 nel Fiorentino c’erano stati altri scontri tra ultrà di Torino e Roma.

I tifosi del Napoli stavano tornando dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo,

quelli della Fiorentina rientravano invece da Udine: una cinquantina le persone coinvolte stando alle prime informazioni. Ci sarebbe stati tafferugli, al momento alle forze dell’ordine

non risulterebbe persone che sono ricorse alle cure mediche. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, personale di Autostrade e i vigili del fuoco per l’auto andato a fuoco. Sul

posto è arrivata anche la Digos della questura fiorentina.