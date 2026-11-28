Su 476 domande di borsa di studio presentate da studenti provenienti dai territori di Gaza solo 14 di questi risultano iscritti presso le Università toscane: proprio in virtù della loro iscrizione, possono accedere alla graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio. Dieci di loro lo sono già in graduatoria e hanno ottenuto il beneficio, mentre quattro sono al momento rimasti esclusi. È quanto emerge dai dati di Dsu Toscana, l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, come riporta in una nota la Regione.

Il numero complessivo delle 476 domande comprende, si spiega, anche studenti che non risultano iscritti negli Atenei toscani e che, proprio per questa ragione, non possono rientrare nella graduatoria regionale delle borse di studio. Il riferimento per la Toscana è dunque quello dei 14 studenti effettivamente iscritti. “È importante fare chiarezza sui numeri e distinguere le domande complessivamente presentate dagli studenti che possono concretamente accedere alle borse di studio in Toscana – spiega Cristina Manetti, assessora all’Università e alla ricerca della Toscana -. Le richieste provenienti da Gaza sono 476, ma gli studenti palestinesi iscritti nei nostri Atenei sono 14. Sono loro i potenziali beneficiari della misura: dieci sono già entrati in graduatoria, mentre quattro al momento sono rimasti fuori”.

La verifica delle posizioni si concluderà lunedì prossimo, 30 novembre, con la chiusura della graduatoria definitiva. Dei quattro studenti attualmente esclusi, si spiega, “due sono iscritti al semestre filtro di medicina. Per conoscere con certezza la loro situazione sarà quindi necessario attendere almeno il mese di febbraio, quando saranno disponibili ulteriori elementi sul loro percorso universitario. “Una volta completate tutte le verifiche avremo il quadro definitivo dei ragazzi che non hanno ottenuto la borsa di studio”, conclude Manetti.