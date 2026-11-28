Tre anni dopo l’alluvione del novembre 2023, per alcune imprese pratesi “il dramma non è ancora finito. Anzi, rischia di diventare irreversibile”. E’ quanto denuncia Confartigianato imprese Prato che lunedì prossimo sarà a Montemurlo, per la Papini srl, che si “trova oggi davanti a un bivio drammatico: senza l’arrivo dei ristori pubblici, la prosecuzione dell’attività è seriamente compromessa. L’1 dicembre termina il periodo di cassa integrazione e, in assenza delle risorse necessarie, si apre un pesante punto interrogativo sul futuro dell’azienda e delle sue due dipendenti”.

I titolari, prosegue l’associazione, “pur di mantenere in vita l’impresa” hanno sostenuto “personalmente tutte le spese necessarie per gli interventi e il ripristino dell’attività. Ma le risorse sono ormai esaurite. Alla Papini spettano 118.600 euro di contributi” per i danni subiti con l’alluvione, ma a distanza di tre anni, la somma “non è ancora stata erogata”. “È una situazione inaccettabile, che chiama in causa direttamente le responsabilità delle istituzioni” afferma il presidente di Confartigianato imprese pèrato Luca Giusti.

L’associazione ha quindi deciso per lunedì prossimo di essere presente con una delegazione alla Papini “per manifestare la propria vicinanza ai titolari e alle due dipendenti e denunciare con fermezza una situazione che rischia di trascinare verso la chiusura anche altre imprese ancora in attesa dei contributi”. Alla manifestazione sono stati pure invitati i parlamentari del territorio e i consiglieri regionali pratesi. L’associazione chiede che venga immediatamente sbloccato l’iter per l’erogazione dei ristori e che sia fatta piena chiarezza sui tempi di pagamento per tutte le aziende ancora in attesa.