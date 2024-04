Si Cobas, sciopero e protesta facchini in appalto a Firenze

Sciopero e presidio dei lavoratori di facchinaggio in appalto davanti ai magazzini dell’azienda Farma System di Firenze, in via Reginaldo Giuliani, per chiedere l’applicazione del contratto della logistica al posto di quello pulizie multiservizi. Lo rende noto Si Cobas.

“Da anni – spiega il sindacato di base in una nota – ai dipendenti della Cupra Srl, che svolge in appalto le attività di logistica, viene applicato il Ccnl pulizie multiservizi: un escamotage per risparmiare più di 200 euro al mese su ogni stipendio. Ai facchini restano delle paghe da fame che non superano i 7,3 euro lordi l’ora. Un sistema che abbiamo già visto e combattuto a Mondo Convenienza e che resta troppo diffuso nelle giungle di appalti del settore”. Per Si Cobas “non possiamo più accettare che ci siano lavoratori di serie A e lavoratori di serie B: i lavoratori della Cupra Srl lavorano nei magazzini Farma System fianco a fianco, svolgendo le stesse mansioni, a quelli della Asg (altra società che gestisce l’attività logistica in appalto), già inquadrati nel Ccnl logistica. La sciopero richiede l’applicazione per tutti i lavoratori del giusto contratto e la stabilizzazione dei precari”.