Sciopero clima: Greta posta video di un flash mob a Pisa 

L’attivista sedicenne svedese ha ripreso sul suo profilo video e foto di manifestazioni in tutto il mondo: quella di Pisa è l’unica italiana. “Lo hanno pensato, progettato, organizzato e realizzato, chiedendo ai “grandi” di integrarlo nella manifestazione per il clima – ha scritto il comitato pisano del movimento nel post ripreso da Greta -. Sono sei classi elementari di #Pisa e #Latignano, 120 bambini, con i loro insegnanti. Per un quarto d’ora hanno bloccato Ponte di Mezzo componendo un mondo gigantesco, che poi diventa un mondo in fiamme. Poi si sono uniti al corteo per Block the Planet! – quarto sciopero globale per il clima a Pisa, cantando e ballando. Bravissimi bimbi, tra qualche anno vi aspettiamo tra i “grandi” dei #FridaysForFuture!!!”. (ANSA).