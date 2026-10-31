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Sab 31 Ott 2026
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Sciopero a Pisa, occupato storico palazzo dell’univeristà

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Sciopero a Pisa, occupato storico palazzo dell'univeristà
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Alcune decine di studenti appartenenti ai collettivi universitari hanno occupato il palazzo della Sapienza, uno degli edifici storici dell’Università di Pisa. Il blitz è stato deciso durante il corteo promosso ieri dall’Usb “contro armi e carovita” e quando la manifestazione ha lambito il palazzo un blocco di decine di giovani si è staccato facendo irruzione e occupando l’edificio senza causare danni.

Intervista a Carla per il movimento studentesco.

L’occupazione proseguirà sicuramente per tutto il week end e dopo l’assemblea  durante la quale si è discusso anche di possibili ulteriori azioni in altri poli universitari, i collettivi hanno organizzato una festa di Halloween per questa sera.

Il corteo promosso a Pisa dall’Unione sindacale di base in occasione dello sciopero generale ha visto sfilare  4.000 persone in modo ordinato per raggiungere la prefettura, punto di arrivo della manifestazione. Il lungo serpentone era composto da diverse sigle della sinistra radicale e del sindacalismo di base al quale hanno aderito studenti universitari e delle scuole superiori cittadine.

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