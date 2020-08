ScandicciOpenCity, la rassegna prosegue fino al 27 settembre

Per Open City in programma ancora ancora tanti appuntamenti. Dal cinema nel bosco al “TG Suite – La Cronaca Cantata”, le fiabe jazz, il teatro a domicilio, il circo contemporaneo e i concerti.

È un’estate tutta da vivere quella di Scandicci Open City 2020. Sono infatti ancora moltissimi gli appuntamenti in calendario fino al 27 settembre, data di chiusura della rassegna supportata dal Comune di Scandicci, tra i pochissimi enti locali a finanziare un cartellone estivo di eventi culturali, con un bando pubblicato in pieno lockdown.

Dopo la pausa di ferragosto il calendario riparte con Sdraiv In “Il cinema nel bosco”: nelle sere di fine estate, seduti comodamente su una sdraio tra quinte ombrose del bosco di Poggio Valicaia, un film ed una cena a tema (20/21/22/23 agosto e 3/4/5/6 settembre). I film selezionati sono divertenti commedie, film di animazione ed ultime uscite adatte a tutta la famiglia.

David Riondino, direttore del Tg Suite pensa di si. Ecco quindi che tutte le ultime news di questa estate rovente vengono narrate, musicate e cantate da un collettivo di artisti, diretti dal sopracitato Riondino, tra cui: Peppe Voltarelli, Maurizio Geri, Chiara Riondino, Stefano Tamborrino, Enrico Rustici, Michele Staino e Francesca Breschi. Canzoni originali, frutto di un’inedita collaborazione e presentate via podcast nel web ( Si può trasformare la cronaca in invenzione musicale e poetica?, direttore delpensa di si. Ecco quindi che tutte le ultime news di questa estate rovente vengono narrate, musicate e cantate da un collettivo di artisti, diretti dal sopracitato Riondino, tra cui: Peppe Voltarelli, Maurizio Geri, Chiara Riondino, Stefano Tamborrino, Enrico Rustici, Michele Staino e Francesca Breschi. Canzoni originali, frutto di un’inedita collaborazione e presentate via podcast nel web ( http://bit.ly/TGSuite ) e in due concerti dal vivo che si terranno presso il Parco di Poggio Valicaia il 24 agosto e il 13 settembre.

Tra gli altri appuntamenti da segnalare spicca sicuramente “Lapsus Urbano | Il primo giorno possibile”, a cura dell’associazione Green Philosophy. Un progetto audioguidato per 40 spettatori tra Piazza Togliatti, Parco Poggio Valicaia e Piazza Resistenza. Interpellati attivamente dalle voci del passato trasmesse in cuffia, i partecipanti sono chiamati a misurare il proprio presente con il futuro possibile immaginato dagli autori, a rispondere alle loro domande, a guardarsi in faccia, a contarsi, a prendere posizione o a emozionarsi di fronte all’evocazione di un mondo nuovo del dopo-pandemia (29/30 agosto).

Imperdibile l’ultimo appuntamento di “FIABE JAZZ – Open Air!” a cura dell’Associazione culturale Mascarà – Teatro popolare d’arte: un format/spettacolo di teatro e musica in cui celebri fiabe vengono riadattate con fantasiose variazioni sul tema principale (6 settembre). E poi ancora: “Home Delivery Theatre” grazie al quale sarà possibile prenotare uno spettacolo teatrale sotto la propria abitazione della durata di 10 minuti (30 agosto), il Circo contemporaneo del Cirk Fantastik al Parco dell’Acciaiolo (dal 2 al 6 settembre), la XXVII Edizione di “Musica in Villa” presso Villa di Vico (3/7/14 Settembre), “It’s JAZZ Time” con i suoi concerti jazz in tutte le sue sfumature (ultimo appuntamento il 6 settembre), l’”Assedio all’alba” al Castello dell’Acciaiolo (13 settembre) e “PievIncanto”: due concerti di cori polifonici di musica sacra nelle chiese delle colline (13/27 settembre).

Info, prenotazioni, orari e app web su www.scandicciopencity.it