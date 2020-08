Avvocata colombiana annuncia candidatura nel Pd, insulti social

Firenze, pioggia di insulti social per Monica Patino Gomez, avvocata 43enne con origini colombiane che vive a Firenze da 15 anni, dopo l’annuncio della sua candidatura al Consiglio regionale per il Pd.

‘Vattene a casa tua’, ‘Tornatene in Colombia’ e allusioni sessuali tra i commenti al video in cui annuncia la candidatura. “Sono nata e cresciuta in Colombia ma vivo a Firenze da più di 15 anni – ha spiegato Gomez sui social – ed è bello sentirsi parte attiva di questa città che è diventata la mia casa, che mi ha accolta nella sua amabile irriverenza, dove svolgo la professione di avvocato, dove mi sono sposata con un tifoso della Fiorentina e dove è nato e stiamo crescendo Alejandro che sulla sua carta d’identità porta il nome della città più bella del mondo”.

Dopo i numerosi insulti è arrivata la solidarietà del mondo politico. “Noi siamo orgogliosamente all’opposto di quei vigliacchi da tastiera e delle loro aggressioni verbali – ha commentato Simona Bonafé, segretaria del Pd toscano – noi ci battiamo esattamente contro quel razzismo e quel sessismo che hanno manifestato nei confronti di Monica e ci candidiamo contro chi alimenta questo clima”.

Solidarietà anche dall’assessore al welfare del Comune di Firenze a candidato Pd alle Regionali Andrea Vannucci e da Cristina Giachi, vicesindaco di Firenze e candidata alle Regionali.