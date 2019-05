Scandicci: sequestrò figlia 8 anni, padre tornato in libertà

Il 45enne di Scandicci (Firenze) il 9 maggio scorso era stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di sequestro di persona. L’accusato si era barricato in casa con la figlia di otto anni rifiutando di consegnarla alla madre, come invece era stato stabilito dal giudice. Il gip di Firenze non ha convalidato l’arresto e ne ha disposto l’immediata liberazione.

A quanto risulta, il giudice avrebbe motivato la decisione per il fatto che, nell’occasione la bambina non si era mostrata contraria, né esplicitamente nè implicitamente, a restare nella casa del padre. Il pm Giacomo Pestelli ha presentato ricorso in Cassazione contro la non convalida dell’arresto, e ha presentato appello al tribuna del riesame contro la mancata applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

Al momento il tribunale civile pare aver disposto in via d’urgenza per la bambina l’affidamento temporaneo esclusivo alla madre. La donna e la piccola si trovano adesso in una località protetta.

Alla base della vicenda risulta una causa di divorzio in corso tra i genitori della bambina, l’italiano di 45 anni e una straniera. Giorni prima dell’accaduto c’era stata un’udienza in tribunale per trattare la causa in cui il giudice stabilì l’affidamento ai servizi sociali della bambina e tempi di permanenza, alternati, della bimba nelle case del padre e della madre. Durante il processo, l’uomo – che non avrebbe accettato la decisione del tribunale – avrebbe polemizzato col giudice e, nella concitazione, avrebbe perfino accusato un malore.

Sempre secondo una ricostruzione, quando la donna si sarebbe recata alla scuola frequentata dalla figlia avrebbe scoperto che la piccola era assente perché ammalata. Avrebbe quindi contattato l’ex marito per avere chiarimenti e questo gli avrebbe replicato che la bambina doveva restare con lui. Sono stati chiamati i carabinieri e l’uomo si è barricato in casa con la figlia e la madre, fino a che la vicenda è stata risolta nelle ore successive.