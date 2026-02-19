Controradio Streaming
ToscanaCronacaScandicci: firmata ordinanza anti-alcol a minori
Scandicci: firmata ordinanza anti-alcol a minori

By Domenico Guarino
alcol Scandicci

 Contrastare i fenomeni di degrado legati all’abuso di alcol e quello della vendita di alcolici ai minorenni. Questo l’obiettivo dell’ordinanza firmata oggi dalla sindaca di Scandicci (Firenze), Claudia Sereni, che introduce una serie di divieti nell’area del centro.

In base al provvedimento, assunto dalla giunta di Scandicci dopo una serie di controlli della Polizia Locale in coordinamento con le forze dell’ordine e la prefettura – e condiviso nei giorni scorsi con alcune categorie -, viene istituito il divieto di vendita per il solo asporto di bevande alcoliche dalle ore 17 alle ore 3 del mattino per i pubblici esercizi di somministrazione (bar e ristoranti), fatta eccezione per quelle servite al bicchiere per il consumo sul posto.

Per gli esercizi di vicinato alimentare, come ad esempio i minimarket, l’ordinanza prevede invece l’obbligo di chiusura alle ore 21 e il divieto di vendita di alcolici a partire dalle ore 17.
L’ordinanza riguarda le attività ubicate nelle seguenti strade: piazzale della Resistenza, via Francoforte sull’Oder, via Deledda, via Foscolo, via Pascoli, via Carducci, piazza Togliatti, via Donizetti, piazza Matteotti.

“Questo provvedimento è il risultato di un percorso condiviso e concertato nell’ambito dei Comitati per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a cui abbiamo partecipato in prefettura – afferma la sindaca di Scandicci Claudia Sereni -. Abbiamo scelto un intervento equilibrato e misurato, che non vuole penalizzare le attività commerciali che lavorano nel rispetto delle regole, ma allo stesso tempo intende contrastare con decisione il fenomeno della vendita di alcolici ai minorenni e le situazioni di degrado legate all’abuso di alcol. L’obiettivo è tutelare la sicurezza e la qualità della vita nel centro cittadino, a beneficio di tutta la comunità”.

