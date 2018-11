Scandicci: assessore usa fascia in spot, insorgono opposizioni

“Quella usata nello spot pubblicitario della società Benetton Spa non è una qualsiasi fascia tricolore ma è la fascia tricolore del sindaco Sandro Fallani portante l’emblema della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune di Scandicci: lo ha confermato in Consiglio Comunale il sindaco stesso assumendosi la responsabilità della decisione”.

Lo affermano i consiglieri di opposizione nel Consiglio comunale di Scandicci Chiara De Lucia, Giulia Bambi, Erica Franchi, Leonardo Batistini e Valerio Bencini in riferimento a un’immagine dell’assessore alla cultura Diye Ndiaye (Pd) in posa con la fascia tricolore in uno spot.

I consiglieri sottolineano che si tratta di un “abuso”, che “l’assessore era autorizzata dal sindaco”, e che “a nulla valgono le sottolineature fatte dal sindaco in merito alla mancanza di corrispettivo o in merito alla campagna pubblicitaria firmata da un noto fotografo che porterebbe ‘lustro’ al nostro Comune. Ciò non esclude né l’abuso né il danno per la ‘sacralità’ della fascia tricolore propria della funzione del sindaco, prestata all’uso di una campagna pubblicitaria di una azienda privata”, “inoltriamo il presente comunicato alle autorità” competenti.