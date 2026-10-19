Scandicci: al via lavori Parco urbano della biodiversità

Al via i lavori per la realizzazione del Parco urbano della biodiversità, uno spazio verde di circa 12 ettari progettato per diventare il cuore del nuovo centro di Scandicci (Firenze).

Il Comune di Scandicci comunica che domani l’area sarà formalmente consegnata alla ditta aggiudicataria del primo lotto di interventi, l’azienda agricola Fratelli Buccelletti di Castiglion Fiorentino. La prima fase prevede le verifiche sui pozzi esistenti, in vista della realizzazione dell’impianto di irrigazione. Poi si passerà alla vera e propria cantierizzazione, col montaggio delle recinzioni che delimiteranno l’area dei lavori, il cui perimetro subirà variazioni nel tempo in modo da minimizzare i disagi per la cittadinanza.

In base al cronoprogramma, e venendo incontro alle esigenze espresse dai cittadini, l’area cani esistente non sarà coinvolta nei primi mesi di cantiere e resterà fruibile fino al momento dell’apertura di quella nuova. In questa prima fase l’accesso sarà limitato solo per alcuni giorni, in concomitanza con interventi nelle zone limitrofe.

“Con l’avvio dei lavori mettiamo a terra un progetto ambizioso che guarda al futuro di Scandicci e che vuole contribuire a ridisegnare il rapporto tra natura e spazio urbano – afferma la sindaca Claudia Sereni -. Faremo di quest’area uno strumento di rigenerazione della città, di garanzia per lo sviluppo sostenibile di tutto il nuovo centro urbano e di partecipazione per i cittadini interessati”.

Per Sereni “in questa fase abbiamo prestato particolare attenzione a ridurre al minimo i disagi per le tante persone che frequentano l’area, cercando di garantire, per quanto possibile, la continuità di utilizzo degli spazi già presenti, come l’area cani e quella fitness, fino al momento in cui sarà necessario intervenire per il loro trasferimento nelle nuove collocazioni”. L’intervento è finanziato con oltre 2,2 milioni di euro dalla Regione Toscana e con 250mila euro messi a disposizione dal Comune. Il primo lotto di lavori, che terminerà a gennaio 2028, prevede un importante intervento di forestazione. Nel dettaglio, il progetto prevede la messa a dimora di 1.033 alberi e 2.307 arbusti, la realizzazione di un impianto di irrigazione e l’implementazione di un sistema digitale avanzato di monitoraggio ambientale, dotato di sensori.