Firenze, 24enne aggredisce un clochard con calci e pugni, arrestato

L’assalto è stato messo a segno ieri mattina in in via Senese a Firenze. E’ stato lo stesso 24enne a dare l’allarme al numero unico di emergenza 112. Giunti sul posto gli agenti hanno appreso che il giovane avrebbe aggredito il 50enne, perchè avrebbe schiaffeggiato e minacciato sua madre

Per vendetta’ ha aggredito un senza fissa dimora con calci e pugni, 24enne italiano arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio. La vittima, 50 anni, è un cittadino dello Sry Lanka che era solito bivaccare nei pressi in un supermercato : da ieri è ricoverato in prognosi riservata in ospedale.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, dopo aver visto l’homeless addormentato nell’androne di un bar, lo avrebbe svegliato, fatto alzare e colpito con una testata al volto, facendolo rovinare a terra. Poi, avrebbe raggiunto più volte con calci e pugni il viso del clochard.

La vittima è stata portata in ospedale. Sul posto è intervenuto personale della polizia scientifica per i rilievi. Grazie ai filmati delle telecamere di viseosorveglianza, gli investigatori della squadra mobile diretta da Domenico Balsamo hanno ricostruito la dinamica. Fondamentale si è rivelato l’esame del telefono del 24enne, posto sotto sequestro, all’interno del quale sono stati rinvenuti un video che lo ritrae mentre appoggia la propria scarpa sul volto sanguinante della vittima e una foto del volto tumefatto dell’uomo dopo l’aggressione.

Contattata dagli investigatori, la madre del giovane ha riferito che, nei giorni scorsi, aveva notato il 50enne intento ad urinare in pubblico nei pressi dei giardini adiacenti al supermercato. Dopo essere stato da lei rimproverato, l’uomo si sarebbe avvicinato, colpendola con uno schiaffo al collo e minacciandola di morte con un coltello. Circostanza, quest’ultima, che il figlio avrebbe appreso tramite un amico che era presente ai fatti. Il 24enne, già noto per alcuni precedenti tra i quali rissa e resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato per tentato omicidio e trasferito presso la casa circondariale di Sollicciano in attesa dell’udienza di convalida