Sardine Fiorentine, intervistate nell’acquario di Controradio

🔈Firenze, il movimento delle ‘Sardine’, dopo le migliaia di persone nelle piazze di Bologna e Modena, terranno la loro manifestazione, o flash mob, come preferiscono chiamarlo, in piazza della Repubblica, il 30 novembre alle 18:30, in concomitanza con l’evento in cui il leader leghista Matteo Salvini, ha chiamato a raccolta le sue truppe per una cena al Tuscany Hall.

Venerdì sera Matilde Sparacino e Danilo Maglio, due dei promotori della manifestazione, delle Sardine Fiorentine, sono intervenuti in diretta dall’acquario di Controradio per un’intervista con Gimmy Tranquillo.

“Abbiamo semplicemente preso l’ispirazione dalla manifestazione di Bologna – esordisce Matilde – condividevamo i valori a pieno e quindi abbiamo deciso: facciamola anche a Firenze, perché la Toscana non si lega”

“Abbiamo voluto organizzare la manifestazione in piazza della Repubblica – continua Danilo – perché ci riconosciamo in quelli che sono i valori della nostra costituzione, in quelli che sono i valori di uguaglianza di tolleranza di unione e di fratellanza”.

“Il nostro punto di forza è una piazza eterogenea – spiega poi Matildde – ma nonostante l’eterogeneità di tutte le ‘sardine’ che scenderanno in piazza, c’è un punto in comune: i valori di cui parlava prima Daniele al di la dell’orientamento politico, ci teniamo a specificare che non sarà una manifestazione contro qualcuno o contro qualcosa, siamo tutti riuniti per qualcosa non contro qualcosa, quel qualcosa è la costituzione, quel qualcosa sono quei valori, è poi un dato di fatto che le politiche attuali si ritrovino contro quei valori, ma non siamo noi contro”.

“Noi non siamo contro noi siamo pro, – ribadisce ancora una volta Daniele quello che è uno degli slogan principali del movimento delle Sardine – è Salvini che è contro i nostri valori, io non lo chiamo movimento, lo chiamo fenomeno, che è più bello, siamo un fenomeno democratico molto forte“.

Ed intanto, al momento in cui scriviamo, l’evento Facebook ‘La Toscana non si Lega!’, promosso dalle Sardine Fiorentine, che è il motore della manifestazione, ha coinvolto oltre 33.000 persone che si dicono interessate, con oltre 11.000 persone che si dichiarano pronte a partecipare.

Se il 30 novembre verranno tutti quelli che hanno dato l’adesione, piazza dell Repubblica sarà veramente… una scatola di sardine.

Uno stralcio dell’intervista di Gimmy Tranquillo: