Sanità: Usl Tc apre polo dentistico Villa Margherita Firenze

Inaugurato questa mattina a Firenze il Polo per le cure odontoiatriche realizzato dall’azienda Usl Toscana Centro a Villa Margherita, situata sul viale Michelangelo. A pieno regime la struttura, che è totalmente gestita dal servizio sanitario pubblico, potrà eseguire fino a 250 prestazioni al giorno.

Il polo di Villa Margherita, diretto dal dottor Marco Massagli, ha avuto un finanziamento di 7,6 milioni per il recupero dell’immobile, settecentesco: nei locali rinnovati al piano terra hanno trovato posto gli ambienti di attesa e accoglienza, oltre sale riunioni e conferenze utilizzabili per convegni ed eventi formativi; al piano superiore, invece, sono stati collocati i reparti specialistici dedicati alle attività di diagnosi e cura.

Gli ambulatori sono dotati di 21 ‘riuniti odontoiatrici’, cioè le postazioni per i pazienti, e hanno apparecchiature e tecnologie moderne, tra cui due ortopantomografi e speciali micromotori per gli interventi chirurgici e protesici. L’azienda, è stato spiegato, ha deciso che per le prime visite le agende di prenotazione non dovranno andare oltre i 90 giorni.

“Questo intervento – ha detto l’assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi – ha due pregi: aver consentito il recupero di una struttura dal punto di vista architettonico molto bella che era ormai in stato di totale abbandono e ospitare dentro questi locali un servizio assolutamente unico nella nostra Regione. Questo è il polo dentistico più importante in Toscana”.

“E’ la prima struttura in Italia con questi numeri, è totalmente pubblica e offre la possibilità di effettuare centinaia e centinaia di prestazioni”, ha commentato il direttore generale Paolo Morello Marchese. Per l’assessore a welfare e sanità del Comune di Firenze si tratta “di un pezzo di storia che riprende vita con un servizio importantissimo per i cittadini”.