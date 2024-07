Sanità: Fsi-Usae, sciopero 2 giorni in Asl Toscana Nord Ovest

Proclamato dal sindacato Fsi-Usae uno sciopero di 48 ore, dalle ore 21 del 23 luglio alle ore 21 del 25 luglio, per tutti i dipendenti dell’Azienda Usl Toscana nord ovest del comparto e della dirigenza. Lo riferisce la stessa Asl Tno scusandosi per “eventuali disagi nell’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori ecc) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione ecc) anche affidati a ditte esterne che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero”. Come previsto dalla normativa “saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti”.