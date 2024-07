Meteo, 54 eventi estremi su coste della Toscana dal 2010

La costa toscana sotto attacco degli eventi meteorologici estremi. Dal 2010 ad oggi ci sono stati 54 eventi, 14 in più rispetto a uno studio del 2023 secondo quanto risulta dall’Osservatorio Città Clima di Legambiente.

Anche in Italia dal 2010 a giugno 2024 è aumentato il numero di questi eventi nei comuni costieri: 816 (+14,6% rispetto al bilancio dello scorso anno in cui erano stati 712) su un totale nazionale di 2.086 (ossia il 39,1%) avvenuti in 265 dei 643 comuni costieri. Il dato, si spiega in una nota, continua a posizionare la Toscana a metà classifica dopo l’area del Mezzogiorno che vede la Sicilia al primo posto con 170 eventi, quasi il 21% del totale nazionale degli eventi in aree costiere. Seguono Puglia (104), Calabria (82), Campania (78). Rispetto ai comuni più colpiti, la Toscana appare in 12/a posizione. Livorno ha avuto nove maxi-eventi totali dal 2010 ad oggi, quattro dei quali per allagamenti da piogge.

Il Report Spiagge 2024 mostra invece l’aggravamento dell’erosione costiera. Secondo dati raccolti tra il 2006 e il 2020 da Ispra, in Toscana il 13,8 % (40 km) dei 289 km di coste è in erosione. Tra le buone pratiche per la gestione dei litorali, l’analisi cita la creazione di dune di Posidonia (materiale vegetale spiaggiato) per il contrasto dell’erosione costiera a Cecina (Livorno). Il Comune di Cecina ha avviato, a maggio 2023, un intervento contro l’erosione costiera che si basa sulla creazione, in funzione anti-erosiva, di dune di posidonia per proteggere sia l’arenile e le attività presenti lunghi la costa, sia la riserva naturale biogenetica dei Tomboli di Cecina. Le dune sono costituite da materiale vegetale spiaggiato, che contribuisce con un’elevata quantità di nutrienti allo sviluppo dell’ecosistema costiero e rinforza gli arenili contro i danni da mareggiate