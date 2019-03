Salvini in campagna toscana con coccinella su FB: “Vi voglio Bene!”

“Che la Fortuna vi accompagni Amici! Vi voglio bene”. Così scrive su Fb il leader leghista Matteo Salvini postando una foto con una coccinella su un dito, mentre si trova in un prato, in una zona di campagna.

Su fb il leader leghista non dà altri indicazioni ma potrebbe trovarsi a Firenze, sicuramente in Toscana: stamani Salvini è stato visto in strada nella zona di Poggio Imperiale, non lontano tra l’altro da dove hanno casa i genitori di Francesca Verdini. Salvini domani a Firenze è tra l’altro atteso per la presentazione ufficiale di Ubaldo Bocci come candidato sindaco del centrodestra nel capoluogo toscano.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini presiederà domani a Firenze anche un vertice antiracket e antiusura in programma in prefettura al quale parteciperanno il sottosegretario all’Interno, Luigi Gaetti, il Commissario straordinario per le iniziative antiracket ed antiusura Annapaola Potzio, il prefetto di Firenze Laura Lega, i prefetti della regione Toscana, il procuratore Generale della Repubblica Marcello Viola, ed il procuratore capo Giuseppe Creazzo.

A seguire, informa il Viminale, ci sarà la sottoscrizione del protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione a Firenze, che vede

coinvolte 25 tra istituzioni e associazioni del territorio e 15 banche. Al momento non sono previste conferenze stampa.

Sul fronte della sicurezza, sottolinea ancora il Viminale, il ministero ha già destinato alla provincia di Firenze 663mila euro per la videosorveglianza, di cui 400mila a Firenze. Al

capoluogo toscano sono stati assegnati anche 96mila euro nell’ambito dell’operazione Scuole sicure mentre 70mila euro sono arrivati per la sicurezza urbana nel 2018 e un milione e

200mila euro arriveranno nel biennio 2019-2020. Nel piano di potenziamento delle Forze di polizia 2018/19 sono arrivati a Firenze 46 poliziotti. Nel progetto di riorganizzazione la

questura di Firenze passerà poi dagli attuali 850 agenti a 863 con un incremento di 13 unità.