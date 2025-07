Salvini, il candidato del Cdx per la Toscana?  Spero prestissimo

Lo ha affermato Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ministro per le Infrastrutture e leader della Lega, a margine di un sopralluogo al cantiere del passante Av di Firenze. Salvini ha assicurato: ok progetto definitivo Ponte Stretto a inizio agosto

“Votano sei regioni, quindi è chiaro che non posso chiedere tutto dappertutto: la priorità, per quanto riguarda la Lega, è evidentemente proseguire col buon governo decennale in Veneto, questo è evidente”. Lo ha affermato Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ministro per le Infrastrutture e leader della Lega, a margine di un sopralluogo al cantiere del passante Av di Firenze.

Salvini ha risposto alle domande dei giornalisti sui tempi per definire la candidatura del centrodestra in Toscana: “Spero prestissimo – ha detto -, d’altronde non mi sembra che ci siano idee chiare neanche a sinistra. Però noi siamo pronti, e come Lega puntiamo a crescere. Poi da ministro io faccio quello che è il mio dovere, non faccio cantieri elettorali, i cantieri li fanno gli operai, le imprese, gli ingegneri, i tecnici. Noi ci mettiamo i finanziamenti, le norme e la buona volontà”.

Il leader della Lega ha anche parlato di Elena Meini, indicata dal partito regionale come potenziale candidata a governatore: “Elena è bravissima – ha sottolineato -, è e sarà un punto di riferimento per la Lega in Toscana, questo è fuori di dubbio”.

“Riconoscerlo adesso è un regalo ad Hamas, è un regalo ai terroristi islamici” ha affermato ancora Salvini a proposito dell’annuncio del presidente francese Emmanuel Macron di voler riconoscere lo Stato di Palestina.

“Prima si rilasciano gli ostaggi, e prima si scioglie quella che è riconosciuta a livello planetario come un’organizzazione terroristica”.

“E’ come se noi ai tempi avessimo ragionato con le Brigate Rosse – ha proseguito -, di questo si tratta. Io regali ai terroristi islamici non ne faccio. E’ chiaro che l’obiettivo finale è avere due popoli, due Stati che convivano pacificamente, ovviamente, però che ci siano due popoli, sia i palestinesi che gli israeliani, ostaggio dei terroristi di Hamas, è inaccettabile, quindi un riconoscimento adesso è sbagliato, soprattutto nei confronti del percorso di pace”.

Per il Ponte sullo Stretto “il mio obiettivo è di arrivare martedì in consiglio d’amministrazione con l’approvazione, di arrivare settimana prossima al pre-Cipess e di arrivare all’approvazione del progetto definitivo la prima settimana d’agosto” ha poi affermato Salvini.

“Ci stiamo lavorando da due anni e mezzo – ha detto -, significa dare 120.000 posti di lavoro e poi ripeto, soprattutto dopo chiacchiere, promesse, ritardi e soldi spesi, significa dare a milioni di siciliani e calabresi il diritto alla mobilità che hanno tutti gli altri italiani”. A chi gli chiedeva un’accelerazione sul progetto, il vicepremier ha risposto osservando che “un’accelerazione dopo che se ne parla da 2.000 anni è curiosa, eh, perché il ponte sullo Stretto lo attraversavano i romani con gli elefanti prima della nascita di Cristo…”.