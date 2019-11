Salvini: “Ceccardi brava in Europa, sceglieremo il candidato entro novembre”

Firenze, Matteo Salvini ha tenuto una conferenza stampa in Palazzo Vecchio insieme ai rappresentanti locali della Lega, principalmente per annunciare i programmi toscani in vista delle lezioni regionali del 2020. Il segretario della Lega ha iniziato la conferenza a Firenze chiedendo un minuto di silenzio per i Vigili del Fuoco morti ad Alessandria, e “per questa splendida comunità”.

L’argomento caldo è quello della corsa alle Regionali 2020. “Le scelte per la Toscana le fanno i toscani: vorrei che a guidare la Regione di qui ai prossimi anni fosse un amministratore locale”, le parole di Matteo Salvini. Apre dunque alla possibilità che il candidato per il centrodestra possa essere un soggetto che non abbia la tessera della Lega o di altro partito. “Non ci sarà alcun problema sulla scelta del candidato. Il nome arriva alla fine, c’è da scegliere fra tante persone di livello – aggiunge- . Faremo la scelta migliore, che sarà condivisa non solo con l’intero centrodestra, ma l’obiettivo è allargare a realtà civiche come in Umbria ed Emilia Romagna: non solo il classico centrodestra, ma esperienze veramente civiche che vadano a sostenere i nostri candidati”.

L’obiettivo del segretario della Lega è quello di far sì che il candidato sia scelto entro fine novembre, “visto che il 30 novembre saremo a cena in 1.000 a Firenze e presentare la squadra sarebbe un bel regalo di Natale. In merito al nome di Paolo Del Debbio, il giornalista televisivo che già aveva concorso alle elezioni regionali toscane del 1995, Salvini ha detto, scherzando, di “fargli la corte fino a un certo punto perché si rischia di incorrere nel reato di stalking. Paolo è un grande ma mi pare abbia altre esperienze professionali in corso”.

Sull’ipotesi dell’eurodeputata Susanna Ceccardi, già commissaria del partito in Toscana oltre che sindaco di Cascina, il leader leghista ha risposto dicendo: “Susanna è bravissima e penso che lavorerà molto bene in Europa, punto”. “Il bello di questo giro è che ci sono tanti uomini e donne che si mettono a disposizione e che sono in grado di governare bene questa terra, il totonomi sarebbe irrispettoso”, ha aggiunto.

Secondo il segretario della Lega “è drammatica questa perenne guerra a sinistra che si affaccia anche in Toscana”, riferendosi ai passaggi da Pd a Iv di consiglieri e assessori. “A me quelli che vanno e vengono – ha aggiunto – non stanno particolarmente simpatici. L’importante è che non facciano troppo danno. Quando litighi su Salvini pazienza, ma quando litighi sulla pelle degli operai è fastidioso”. Sull’eventualità che alcuni parlamentari M5s siano pronti a passare con la Lega ha detto di non essere “alla ricerca di nessuno ma è vero che da parecchie altre forze politiche ci chiedono di continuare la propria battaglia con la Lega. Se sono perbene siamo pronti ad accoglierle”.

Per la campagna elettorale Salvini ha detto: “Dove mi chiamano, nei limiti del possibile ovviamente con gli impegni da senatore, in aula e in commissione, ci sarò”. “Il 30 novembre – ha continuato – sarò all’Elba a inaugurare una nuova sede della Lega, sarò a Pisa a incontrare gli uomini della penitenziaria in carcere e in serata sarò al Tuscany Hall a Firenze per una cena con più di 1000 persone che come Lega non abbiamo mai fatto nella storia della Toscana. Dove mi invitano, vado”.

Sulle possibilità di vincere in Toscana, ha continuato, “in democrazia scelgono i cittadini ma c’è una bella aria di cambiamento. Dopo 50 anni gli umbri hanno mandato a casa la sinistra, a fine gennaio votano Emilia-Romagna e Calabria, poi toccherà a Toscana, Marche, Campania, Puglia. Tutte terre governate da una sinistra che a Roma sta lavorando ad uno spettacolo vergognoso, indecente, sulla pelle dei lavoratori dell’Ilva, inventandosi perfino tasse sui tappi di plastica o sulle bibite zuccherate”. Adesso, ha proseguito Salvini, “stiamo lavorando al programma per la Regione: infrastrutture, piano rifiuti, piano dell’acqua, sicurezza, sanità”.

Le parole di Salvini sulle elezioni regionali toscane ai microfoni di Gimmy Tranquillo.

La Lega starebbe dunque lavorando ad un’idea di Toscana indipendentemente dalle spaccature della sinistra, “mi ritengo totalmente diverso rispetto a Matteo Renzi”. Ciò che riguarda dunque quest’ultimo non gli interessa perchè “l’unica preoccupazione è che questi litigi a sinistra stanno bloccando il Paese”, ha aggiunto in merito alle dinamiche della compagine di governo. “Zingaretti vuole andare a casa, Di Maio vuole andare a casa, Renzi fa casino ma non vuole andare a casa perché sa benissimo che se si va a votare viene cancellato dalla faccia del Parlamento. Questi – ha continuato – stanno usando le loro poltrone e gli italiani come cavie e in particolare i toscani”. Su Italia Viva il segretario del Carroccio ha detto che “sta mettendo i bastoni fra le ruote a Conte e Zingaretti: auguro lunga vita a Italia Viva”.

Non solo temi nazionali. Anche le questioni locali sono state affrontate da Salvini durante la cofnerenza stampa a Firenze. Sulla nuova pista dell’aeroporto di Firenze “è importante che si faccia, perché qua la sinistra a vario livello fra Comuni, Province e Regioni sta bloccando lo sviluppo da anni”. “Poi occorre un piano per le infrastrutture, come occorre un piano per i rifiuti, come occorre ancora un piano per l’acqua. Purtroppo i toscani sono ostaggio dei litigi interni alla sinistra. C’è bisogno di viaggiare di più e meglio: io la vedo in maniera opposta ai 5 Stelle che vogliono tutto fermo, c’è bisogno di aeroporti, strade, autostrade, ponti e ferrovie”.

Sull’ex Ilva di Taranto Salvini ha detto di fare “una battaglia in difesa di un’azienda fondamentale per l’industria italiana, per un’Italia competitiva, non perché abbiamo azioni o bond di qualcuno”. “E’ stata una battaglia ideologica dei 5 Stelle, il Pd ha calato le braghe, mentre noi abbiamo combattuto e resistito mesi. Il Pd nel nome del potere ha calato le braghe e sacrificato 10mila operai”, ha detto Salvini sulla vicenda. “Io – ha precisato – non avrei toccato nulla rispetto a quello che c’era in corso. Il decreto imprese che era arrivato in aula con gli accordi che si erano presi non avrebbe sollevato il caos che invece gli emendamenti votati dalla sinistra hanno sollevato. Togliendo il cosiddetto ‘scudo’, venendo meno gli impegni presi, il Governo ha dato modo a questa multinazionale di andarsene in un quarto d’ora”.

Dichiarazioni sull’ex Ilva di Taranto raccolte da Gimmy Tranquillo.

Matteo Salvini ha anche dichiarato “massimo sostegno e solidarietà a Liliana Segre”, aggiungendo che “è surreale che ci siano minacce di morte di serie A e B, quasi che scrivere su un muro ‘Salvini crepa’ fosse un passatempo da democratici di sinistra”. Secondo l’ex ministro dell’Interno “ogni scorta in Italia, e ci sono 300 scorte, sono 300 sconfitte dello Stato, dal giudice antimafia al parroco, da Liliana Segre a Matteo Salvini. Oggi il sistema di scorte è una sconfitta, perché minacce e odio non dovrebbero esistere”. “Lavoreremo perché ci siano sempre meno odiatori”, ha concluso il segretario della Lega.