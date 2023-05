Salvini a Firenze il 15 maggio per il passante alta velocità: “Sarò in stazione con il progetto in mano”

Massa, Salvini a Firenze il 15 maggio, lo ha annunciato lo stesso leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture intervenendo nella città toscana ad un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato Francesco Persiani.

Salvini a Firenze: “Negli ultimi giorni tre treni sono deragliati a Firenze, e l’Italia è restata ferma. Perché evidentemente non c’è stata manutenzione per anni e anni. Il 15 maggio sarò in stazione a Firenze per illustrare, finalmente, il progetto del passante che renderà giustizia ai pendolari, ai viaggiatori, e a tutti quelli che prendono il treno e non possono stare quattro ore in stazione se deraglia un treno merci”.

A margine dell’iniziativa elettorale Salvini ha spiegato che: “Sarò in stazione a Firenze con il progetto in mano per la separazione del trasporto merci da quello delle persone, con il passante, la stazione Av. Per evitare che il deragliamento di un vagone blocchi la Toscana e l’intera Italia. Non risolveremo tutto nell’arco di poche settimane ma finalmente dal 15 maggio si parte”.

Nella stessa occasione Salvini ha anche affrontato anche il ‘problema dei balneari’: “A me piace metterci la faccia, dopo anni di proteste la soluzione dei problemi dei balneari italiani finalmente non dipende da qualcun altro e la famosa mappatura la farà il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Faremo questa benedetta mappatura, poi chi vuol continuare a fare questo mestiere lo potrà fare, chi sceglie di fare altro dovrà avere un equo indennizzo per tutti gli investimenti fatti”.