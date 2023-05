Controradio News ore 7.25 - 8 maggio 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:00 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Conto alla rovescia per le comunali di primavera. Il 14 e 15 maggio 6,3 milioni di italiani potranno votare per eleggere il sindaco in 793 comuni, tra cui 13 capoluoghi di provincia (in Toscana a Massa, Pisa, Siena). L’eventuale turno di ballottaggio è previsto nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Controradio News – Priorità alla Scuola Firenze protesta per il taglio di 4 sezioni nelle scuole dell’infanzia Pio Fedi, Vittorio Veneto, Capponi e Lavagnini. Promosso un presidio dalle 16,45, a Palazzo Vecchio (lato via de’ Gondi): insieme ai genitori delle scuole colpite dai tagli, ci saranno altri genitori, insegnanti, studenti di tutta la città.

Nella stessa giornata una delegazione di PAS Firenze incontrerà i capigruppo del consiglio comunale e lunedì 15 l’assessora Sara Funaro. In piazza della Signoria ore 15:45 presidio di protesta promosso anche dalla Rsu del Comune, “no alla chiusura di quattro sezioni con la conseguente perdita di otto posti di lavoro”.

Controradio News – “Negli ultimi giorni tre treni sono deragliati a Firenze, e l’Italia è restata ferma. Perché evidentemente non c’è stata manutenzione per anni e anni. Il 15 maggio sarò in stazione a Firenze per illustrare, finalmente, il progetto del passante che renderà giustizia ai pendolari, ai viaggiatori, e a tutti quelli che prendono il treno e non possono stare quattro ore in stazione se deraglia un treno merci”. Lo ha detto il leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini intervenendo a Massa (Massa Carrara) ad un’iniziativa elettorale.