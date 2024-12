Salviamo Firenze X Viverci- Rimozione ForXata

“È ormai passato un mese da quando è stato riaffermato dal Ministero che tastierini, scatolette porta chiave ( KeyBox ) non possono essere utilizzate nelle città italiane per gli affitti brevi, per fare accedere i turisti senza l’accoglienza di persona. A FIRENZE sono stati assunti impegni sulla loro eliminazione dai muri della città ma non sono seguiti i fatti e tutto continua come prima. Ed è così in tutta Italia, per questo agiamo in contemporanea ai movimenti per il diritto all’abitare di Venezia, Genova e Milano!” denuncia il comitato.