Overtourism: anche a Firenze è stretta sulle Key Box

Dalla protesta del comitato Salviamo Firenze, all’intervento della sindaca Sara Funaro, ora la stretta sulle keybox diventa una circolare del Ministero degli Interni.

Prima la protesta del comitato Salviamo Firenze. Avevano messo delle X rosse sulle keybox per sollevare la questione. Questione ripresa subito dalla Sindaca Sara Funaro proprio durante la settimana del G7 del turismo in città. Ora arriva la circolare del Viminale, indirizzata a tutte le Prefetture, che esclude con effetto immediato la possibilità di effettuare il check-in da remoto. Si tratta di un sistema diffuso di self check-in che consente agli ospiti di accedere a un alloggio senza bisogno che l’host sia presente. Ovvero dopo un controllo da remoto, gli ospiti possono accedere tramite una cassetta di sicurezza per le chiavi attaccata all’ingresso dell’appartamento in affitto. La circolare è del 18 novembre ed è operativa da ora. A dimostrazione che quando c’è la volontà politica le cose si posso fare e in breve tempo. Ed è incentrata sul tema della sicurezza. Nella circolare si richiama all’obbligo per i proprietari di verificare di persona l’identità degli ospiti. Il riferimento è al già esistente articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Esulta la Sindaca Funaro, che porta a casa una forma di collaborazione con questo Governo per nulla scontata. Mentre mancano pochi giorni al primo gennaio, quando per tutte le locazioni turistiche extralberghiere scatterà l’obbligo di esporre sulla pubblica via il codice identificativo. Ma sono ancora moltissimi gli appartamenti affittati ai turisti che non si sono ancora muniti del Cin, il codice identificativo nazionale, non si sono ancora dotati dei dispositivi minimi di sicurezza come estintori o rilevatori di fumo e che non hanno presentato al proprio Comune la Scia, la segnalazione-certificato di inizio attività.

In Toscana su oltre 63.300 strutture registrate oltre 23 mila — pari al 36% — non si sono ancora messe in regola. A Firenze sono il 43%.