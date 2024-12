ROCK CONTEST LA FINALE!

Lazy Lazarus da Firenze, Stato Brado da Bologna e Lo-Fi Le Fusa da Firenze hanno superato la 2a semifinale del 36° Rock Contest; si aggiungono a Giulio Maria da Livorno, Nelav da Grosseto e VOV VOV! da Firenze. I sei finalisti si reincontreranno sul palco del Viper sabato 7 dicembre. Ospite live Appino

Appuntamento con la finale del Rock Contest 2024 sabato 7 dicembre al Viper Theatre di Firenze. (Ingresso gratuito per SOCI CONTRORADIO CLUB, ingresso 8 euro, prevendite attive su Ticketone)

Nella giuria della serata finale, tra i tanti ospiti addetti ai lavori, anche una nutrita schiera di musicisti affermati. Tra loro, Piero Pelù, Dente, Federico Dragogna de I Ministri, Giancane, Max Collini e la “nostra” Giorgia Pietribiasi, in arte Lamante. Alla fine dei live dei gruppi in gara e prima della premiazione, la serata sarà impreziosita da uno speciale live di Andrea Appino. In occasione della finale il concerto del frontman degli Zen Circus sarà infatti un evento unico che vedrà la partecipazione di amici e colleghi che hanno condiviso con lui parte di una lunga carriera musicale. Sul palco per la presentazione: Silvia Boschero, Giustina Terenzi e Giovanni Barbasso.

Diretta sui canali social in streaming.

Tutti i 30 selezionati per l’edizione restano comunque in gara per l’assegnazione dei premi tematici: Premio FSE/Giovanisì, Premio Enrico Greppi “Erriquez”, Premio MITA, Premio Best Live Experience e Premio Ernesto de Pascale.

Ammontano ad oltre 15.000 euro i premi in palio finalizzati alla crescita professionale e alla valorizzazione dei progetti in gara tramite la realizzazione di progetti proposti dagli stessi artisti: registrazioni in studio e produzione di videoclip, promozione, shooting fotografici, organizzazione di tour e molto altro.

Al primo classificato per il Premio Rock Contest andranno 3.000 euro, al secondo 5 giornate di registrazione al Sam Recording Studio, uno degli studi più prestigiosi e qualificati in Italia. Al terzo 500 euro.

Il brano che meglio riuscirà ad esprimere desideri e inquietudini dei giovani e in generale la condizione giovanile si aggiudicherà il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì – 8a edizione (2.000 euro), riconoscimento istituito nell’ambito della campagna di informazione della Regione Toscana sugli interventi del Fondo Sociale Europeo Plus dedicati ai giovani e sulle altre opportunità di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.

A questo si aggiunge il Premio Enrico Greppi “Erriquez” – 4a edizione (2.000 euro), messo in palio dalla Regione Toscana con il Fondo Sociale Europeo Plus e dedicato alla memoria del leader della Bandabardò. Ad essere premiato il testo che si distinguerà maggiormente per la positività dei valori e dell’impegno sociale in continuità con la produzione artistica e la carica umana trasmessa da Erriquez durante tutta la sua vita.

Novità 2024 il Premio MITA. Made in Italy Tuscany Academy, Istituto Tecnologico Superiore premierà chi maggiormente pone attenzione all’immagine complessiva della formazione musicale: dall’outfit sul palco alle foto, dalle grafiche degli album ai videoclip realizzati. Saranno assegnati 2.000 euro per finanziare un progetto artistico finalizzato all’evoluzione professionale del gruppo o del solista vincitore.

Alla migliore canzone in italiano, in collaborazione con la testata Il Popolo del Blues, verrà assegnato lo speciale Premio Ernesto de Pascale, dedicato alla memoria del conduttore radiofonico (RAI Stereonotte, Controradio), giornalista, musicista e storico presidente di giuria del Rock Contest. In palio la registrazione professionale del brano premiato presso il Sam Recording Studio.

Infine, il Premio Best Live Experience, Arte Residente che offre 3 giorni di residenza artistica presso il Teatro Marchionneschi di Guardistallo (PI) per preparare il proprio concerto in uno spazio tecnologicamente all’avanguardia, con la supervisione di Antonio Aiazzi (Litfiba, Timoria, etc.)

Sono partner del Rock Contest: Artico Festival, Ferrara Sotto Le Stelle, Lars Rock Fest, OffTune Festival, WØM Fest, Fans Out Festival, LET’S Festival, Musica sulle Apuane, le realtà discografiche Woodworm Label, La Tempesta Dischi, Dischi Sotterranei, Audioglobe, Picicca, Rc Waves, Black Candy Records, INOX Dischi, Annibale Records, Pulp Dischi, l’agenzia di booking Locusta.

La manifestazione è organizzata da Controradio e l’associazione Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo Plus – Giovanisì, con il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e Publiacqua, sponsor B&C Speakers e MITA Academy. Sponsor tecnici: Audioglobe, Sam Recording Studio e ARTE Residente.