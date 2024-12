Premio Unifi Include 2024, il riconoscimento dell’Ateneo a tre progetti di solidarietà

La cerimonia in occasione della giornata mondiale per le persone con disabilità

L’Associazione Progetto Villa Lorenzi, la Cooperativa Sociale Made in Sipario e la Scuola di Musica di Fiesole si aggiudicano il Premio Unifi Include 2024, il riconoscimento assegnato dall’Università di Firenze a persone e organizzazioni impegnate nella promozione della solidarietà e dell’inclusione sociale.

Il premio, alla sua seconda edizione, è stato consegnato oggi, in occasione della giornata mondiale per le persone con disabilità, in una cerimonia nella Sala Strozzi del plesso universitario di via La Pira, a cui sono intervenute la rettrice Alessandra Petrucci, l’assessora regionale al welfare e alle marginalità sociali Serena Spinelli e la delegata Unifi all’Inclusione e diversità Maria Paola Monaco.

A ricevere il riconoscimento sono stati Stefano Superbi, direttore dell’Associazione Progetto Villa Lorenzi; Maria Stefania De Ninno, vicepresidente di Made in Sipario; e per la Scuola di Musica di Fiesole, Gianna Ghiori e Rachele Vanni, rispettivamente direttrice del coro e interprete LIS, referenti del progetto ManInCoro.

I protagonisti del Premio Unifi Include 2024

Progetto Villa Lorenzi è stato premiato “per l’impegno ultratrentennale a fianco dei giovani e delle loro famiglie, nella valorizzazione della persona e nella prevenzione e riabilitazione del disagio giovanile, attraverso interventi educativi e culturali mirati, attività formative e azioni pedagogiche”.

Presente dal 1989 nell’area fiorentina, l’associazione si dedica al supporto di minori, giovani e famiglie in difficoltà, con una forte impegno in materia di prevenzione, formazione e riabilitazione. Grazie alla stretta collaborazione con le istituzioni e i servizi sociosanitari locali, si configura come un vero e proprio laboratorio progettuale capace di rispondere alle sfide di una società in cambiamento.

Made in Sipario, cooperativa sociale nata nel 2011 a Firenze, ha ricevuto il premio “per la cura e il profondo rispetto nel valorizzare il potenziale creativo e immaginativo di giovani adulti con disabilità intellettive o in situazioni di fragilità, promuovendo percorsi di inclusione che ne sviluppano competenze e professionalità”.

Attivo come laboratorio artigianale, Made in Sipario aiuta le persone con disabilità intellettiva e disagio psichico a valorizzare le proprie abilità manuali, favorendo il loro inserimento nel mondo del lavoro e costruendo percorsi di autonomia e integrazione sociale.

La Scuola di Musica di Fiesole si è distinta “per l’impegno nel promuovere percorsi di inclusione e welfare culturale, innovando le pratiche tradizionali di insegnamento della tecnica corale negli istituti di alta formazione musicale”.

Il riconoscimento è stato attribuito in particolare al progetto ManInCoro, che combina il canto corale con il linguaggio dei segni (LIS), rendendo accessibili le attività musicali a ragazze e ragazzi con disabilità motorie e intellettive. Fondata nel 1974 da Piero Farulli, la Scuola di Musica di Fiesole è un riferimento nell’educazione musicale per bambini, giovani e adulti, nella convinzione che la musica sia un elemento chiave per la crescita personale e la coesione sociale.

“Con il Premio Unifi Include 2024 – ha dichiarato la rettrice Alessandra Petrucci – l’Ateneo fiorentino sottolinea l’importanza di sostenere e valorizzare realtà che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono a costruire una società più inclusiva, solidale e attenta ai bisogni delle persone più vulnerabili”.