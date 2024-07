Saldi anche in Toscana, ‘partenza con grande interesse’ – Il 63% delle famiglie toscane (contro il 61% dello scorso anno) acquisterà articoli di abbigliamento e calzature durante i saldi estivi, per un valore totale di circa 213 milioni di euro, di poco inferiore ai 216 milioni registrati nell’estate 2023.

Dovrebbe infatti abbassarsi lo scontrino medio di spesa, attestandosi intorno ai 202 euro a famiglia (92 a persona) contro i 213 dello scorso anno. Sono le stime di Confcommercio per i saldi estivi appena avviati. Il presidente di Federmoda Confcommercio Toscana Paolo Mantovani rileva, in una nota, che “un’apertura dei saldi estivi segnata da grande interesse, anche se ancora le vendite non sono partite in maniera forte. Lo faranno senz’altro nelle prossime ore”.

Di “partenza sensibilmente positiva” parla anche Enzo Nigi, presidente Fismo Confesercenti Firenze, grazie al ritorno dell’inizio dei saldi nel giorno di sabato, “assieme alla situazione meteo di una ‘estate ritardata’ che ha fortemente condizionato gli acquisti di capi estivi di maggio e giugno. Ciò soprattutto nelle parti di territorio, come l’area Unesco di Firenze, in cui le presenze turistiche stanno trainando le vendite nel primo giorno di vendite promozionali”.

Per Nigi “occorrerà comunque attendere qualche settimana per fare una prima e più accurata valutazione complessiva sull’andamento delle vendite, che comunque potranno essere negativamente condizionate da altri fattori come l’innalzamento generalizzato del costo della vita, la crescita degli acquisti online, la stasi nella crescita dei redditi familiari”. Secondo Confesercenti i cinque articoli di vestiario più gettonati per la donna sono costumi, sneakers e calzature, abiti da cerimonia, abbigliamento sportswear, tubino senza maniche, e per l’uomo polo e t-shirt, abiti da cerimonia, calzature, giacche, pantaloni.