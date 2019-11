Saccardi: ‘mai problemi con Rossi’

“Non abbiamo mai avuto problemi io e il presidente Rossi, ci eravamo sentiti, mai avuto nessun fraintendimento o difficoltà con Rossi.” Afferma la Saccardi.

“Per quello che mi riguarda abbiamo sempre lavorato bene in questi anni, siamo d’accordo sugli obiettivi, sui programmi e per quello che mi riguarda su questo non cambia assolutamente niente. Se il presidente ritiene di andare avanti così per me va bene”.

Lo ha detto l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, rispondendo ai cronisti che le chiedevano se avesse risolto con il presidente della Regione Enrico Rossi la questione della sua delega alla sanità dopo il passaggio dal Pd a Italia Viva.