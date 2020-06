Saccardi: “25 mln € pronti per ristrutturazione Torregalli”

🔈Firenze, come rivedere il sistema sanitario alla luce degli ultimi mesi, dai nuovi pronto soccorso ad una nuova cultura del pronto soccorso, dalla medicina di territorio ad un ruolo nuovo per i medici di base. Di tutto ciò ha parlato stamane a Controradio l’assessora regionale alla Sanità Stefania Saccardi.

Durante l’intervista l’assessore Saccardi ha rivelato un’imminente ristrutturazione del Torregalli per la quale sarebbero già stati stanziati 25 milioni di euro: “Torregalli è assolutamente una nostra priorità – dice infatti la Saccardi – la dimostrazione tra qualche giorno, quando porterò in giunta una delibera sugli interventi. Abbiamo 25 milioni di euro pronti per la ristrutturazione del Pronto Soccorso”.

Raffaele Palumbo ha intervistato l’assessora regionale alla Sanità Stefania Saccardi: