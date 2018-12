Rumori nel muro, rientrate 24 famiglie evacuate da condominio a Firenze

Evacuato un palazzo di sette piani a Firenze dopo che gli inquilini hanno dato l’allarme per degli strani scricchiolii alle pareti.

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle ore 5.00 in via Anton Francesco Doni, al numero civico 51, per la verifica della stabilità del condominio a seguito di alcuni rumori provenienti dai muri. I vigili del fuoco in via precauzionale hanno evacuato gli abitanti dei condomini dei numeri civici 49 e e 51, per un totale di 24 famiglie.

Sono attualmente in corso le verifiche di stabilità da parte del personale dei vigili del fuoco. L’evacuazione del palazzo di via Doni è avvenuta a nord del centro storico. Via Doni è una traversa di via Ponte alle Mosse e via Maragliano.

AGGIORNAMENTO – L’intervento si è concluso con il rientro di tutte le persone nei rispettivi appartamenti. La causa dei rumori provenienti da una tamponatura in un appartamento che si trova in fase di ristrutturazione. Data intangibilità ad una stanza fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.