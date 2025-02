Rufina (FI): accoltella la compagna e si getta dalla finestra, lei muore lui è grave

Ci sarebbe stato anche il figlio di un anno e mezzo, secondo quanto appreso, nella casa di via Cesare Pavese a Rufina (Firenze) quando la madre, Eleonora Guidi, 34 anni è stata uccisa a coltellate dal convivente, Lorenzo Innocenti, 37 anni, ricoverato ora in prognosi riservata in rianimazione a Careggi dopo aver tentato il suicidio.

Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Rufina, in provincia di Firenze, mentre il convivente è ricoverato in ospedale a Careggi in gravi condizioni: secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-tentato suicidio. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, dirette dalla procura di Firenze. In base a quanto spiegato dall’Arma, i militari sono intervenuti su richiesta del 118. Dai primi accertamenti il convivente della donna trovata senza vita nella abitazione sembrerebbe essersi lanciato da una finestra.

Sarebbe stato lui a ucciderla, per motivi che adesso ricostruiscono i carabinieri, intervenuti in via Cesare Pavese a Rufina all’alba. In mattinata sono iniziati i rilievi da parte della sezione Scientifica dei carabinieri. Le condizioni dell’uomo sono gravi, ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Careggi in codice rosso.

Da quanto appreso a dare l’allarme al 118, poco prima delle 7 di stamani, sarebbero stato il padre del 37enne: i genitori di Lorenzo Innocenti abitano in un altro appartamento dello stabile di via Pavese. Sono stati poi i sanitari ad allertare i carabinieri. Al loro arrivo i militari avrebbero poi trovato il piccolo a casa dei nonni.

Sul posto insieme agli investigatori e alla scientifica dell’Arma ha effettuato un sopralluogo la pm Ornella Galeotti che sta sentendo i familiari della coppia descritta, dalle prime informazioni raccolte stamani, come “normalissima”. Da capire cosa abbia scatenato stamani la ferocia il 37enne.

