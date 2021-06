Ruffino dà il via alla rassegna estiva “Sotto le stelle”

Immersa fra le suggestive architetture rinascimentali e il meraviglioso parco alberato, Ruffino presenta “Sotto le Stelle”: degustazioni, poesia, cinema e musica, per riassaporare la magia dello stare insieme.

A pochi passi da Firenze, nell’incantevole scenario delle colline toscane, si trova l’agriturismo Tenuta Poggio Casciano, sede della Locanda Le Tre Rane Ruffino e dell’Agriresort Poggio Casciano. Qui, immersa fra le suggestive architetture rinascimentali e il meraviglioso parco alberato, Ruffino presenta Sotto le Stelle.

La rassegna si svolge all’interno del parco di Poggio Casciano, i cui allestimenti sono stati curati dallo studio di architettura QART. Pedane in legno, tavolini in ferro battuto e alberi illuminati in un insieme capace di evocare atmosfere magiche.

Un ricco programma di intrattenimento che per tutta l’estate durante tutti i giorni della settimana accompagnerà gli aperitivi al tramonto e le degustazioni di vini e prodotti tipici toscani.

Lunedì Degustazione con Ospite – I grandi vini presentati dai loro “babbi”, in un emozionante percorso di degustazioni della bevanda più conosciuta e magica al mondo. Solo su prenotazione.

Martedì la Cena Cinema – Visita alle cantine, una gustosa cena toscana con paniere, ispirata alle suggestioni del film per poi godersi lo spettacolo del cinema “sotto le stelle”, con una programmazione curata da OFF Cinema. Solo su prenotazione.

Mercoledì Assaggi di poesia – Escursioni poetiche fra i grandi poeti italiani e giochi di rime e ritmi, accompagnati da una degustazione in tema coi versi decantati. Prenotazione consigliata.

Giovedì Musica dal vivo – in collaborazione con Controradio. L’incanto di ascoltare musica dal vivo e gustare cibi e vini toscani in un palcoscenico di straordinaria bellezza. Prenotazione consigliata.

Nel fine settimana il parco è aperto per gustose merende, aperitivi e degustazioni dei migliori vini Ruffino.

La prima serata è fissata per martedì 1° giugno con la proiezione de l’Ospite alla presenza del regista Duccio Chiarini. Il 3 giugno intrattenimento musicale di Nico Gori/Michele Lombardi/Piero Frassi trio. Il calendario completo delle attività è disponibile QUI