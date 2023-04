Rsu della Gkn annuncia l’apertura delle manifestazioni di interesse

Il crowdfunding dello stabilimento ex Gkn di Campi Bisenzio arriva a 90mila euro per portare avanti la reindustrializzazione per la fabbrica fiorentina.

Annunciata dalla Rsu dello stabilimento ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) l’apertura, nel fine settimana, delle manifestazioni di interesse per costituire una cooperativa che possa portare avanti una delle ipotesi di reindustrializzazione per la fabbrica fiorentina, “la stessa per cui si sta portando avanti il crowdfunding, che ha superato quota 90mila euro”. In una nota viene spiegato che tutte le manifestazioni di interesse, in questa fase non saranno vincolanti e dovranno essere presentate entro lunedì 17 aprile a mezzanotte.

Nel fine settimana infatti si terranno approfondimenti tecnici e giuridici sulla nuova cooperativa. Verrà spiegato come fare a diventare soci, fondatori, sovventori o lavoratori, alle priorità che verranno date alle manifestazioni di interesse: prima gli attuali dipendenti Qf, in servizio o in aspettativa, poi gli ex dipendenti e infine chiunque sia interessato. Altri approfondimenti riguarderanno anche le figure necessarie. Dagli operai un invito poi ai candidati sindaco di Campi Bisenzio per un dibattito pubblico che interessi anche la vertenza della ex Gkn.