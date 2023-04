Partita di Case Passerini, Monni: “Io ritengo che sia chiusa”

L’assessora all’Ambiente della Regione Toscana Monni si è espressa a proposito della sospensione dell’autorizzazione per il progetti di Case Passerini.

Monia Monni ha affermato riguardo la partita della realizzazione di un termovalorizzatore nell’area di Case Passerini, nella piana fiorentina: “io ritengo che sia chiusa”. L’assessora dell’Ambiente della Regione Toscana lo ha detto a proposito del dibattito nato dopo l’audizione del presidente di Alia Nicola Ciolini in commissione controllo del Consiglio comunale di Firenze.

“Il progetto di Case Passerini – ha spiegato Monia Monni, a margine della presentazione di interventi per la difesa del suolo – è oggetto di un’autorizzazione sospesa perché non sono state realizzate le opere di compensazione che andavano preliminarmente realizzate: si tratta in particolar modo di boschi di mitigazione che oggi interferiscono con il progetto dell’aeroporto, quindi chi è deputato a scegliere lo farà nella maniera più corretta”.